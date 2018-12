The First Tree: Disponibile l'Edizione Console su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Il titolo indie The First Tree, creato da David Wehle, è ora disponibile su console. Dopo aver esordito su PC, il gioco approda ora su Playstation 4, Xbox One X e Nintendo Switch.

The First Tree si presenta così: un "gioco di esplorazione in terza persona incentrato su due storie parallele: una volpe che cerca di ritrovare la sua famiglia scomparsa, ed un figlio che si ricongiunge al padre in Alaska". Al suo interno "i giocatori assumono il controllo della volpe in un bellissimo viaggio che risale alla fonte della vita, e forse conduce ad una comprensione della morte." Lungo la via, i giocatori possono scoprire artefatti e storie relative alle vite del figlio e del padre, le cui vicende si intrecciano con il viaggio della volpe verso il Primo Albero.



In occasione del lancio del gioco su Console, l'autore David Wehle ha potuto raccontare la propria storia sul Blog di Playstation. Al suo interno, lo sviluppatore ricorda i tempi del college, raccontando di come fosse difficile, per uno studente, coltivare la passione per i videogame: "Come molti studenti al college, il mio problema era il denaro, così feci la cosa migliore a cui riuscii a pensare: mi recai in un negozio di elettronica [...] e affittai una Playstation 4 per una settimana". Wehle racconta come questa scelta, all'apparenza semplice, sia riuscita a cambiargli la vita. Tra le sue influenze principali, l'autore cita Journey ed Everybody's Gone to the Rapture. Le emozioni suscitateli da quei giochi sono state poi fuse dall'autore con la propria esperienza personale, in particolare con i sentimenti prodotti in lui dalla perdita del padre.



Se The First Tree vi incuriosisce, vi segnaliamo che in apertura a questa news potete visualizzare il trailer di lancio del gioco. In calce trovate invece alcune immagini ed un Tweet dello stesso David Wehle, che annuncia l'esordio del gioco su console.