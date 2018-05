The Flame in the Flood per PC è gratis su GOG, solo per un periodo limitato

GOG ha in serbo un regalo per tutti i giocatori: ancora per poche ore, la versione completa di The Flame in the Flood per PC e Mac è scaricabile gratis, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Potete scaricare gratis The Flame in the Flood da GOG semplicemente effettuando il login con il vostro account e aggiungendo il gioco al carrello, al momento del pagamento la cifra totale sarà pari a zero euro anzichè 14.99 euro, normale prezzo di listino.

Il gioco è compatibile con PC Windows e Mac OS, la promozione è valida per poche ore, vi consigliamo dunque di approfittarne. Per saperne di più riportiamo di seguito un breve estratto dalla nostra recensione di The Flame in the Flood: "The Flame in the Flood è un gioco consigliato a chi non si fa intimorire da un survival ruvido e a volte non del tutto equo, e vuole invece lasciarsi trascinare dal fascino dell'ambientazione. In ogni caso, il titolo è specificatamente dedicato agli appassionati del genere: chi, adocchiando gli ottimi screenshot, pensava di aver trovato un’avventura di stampo narrativo, dovrebbe probabilmente fare un passo indietro."