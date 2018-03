The Flash, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Walking Dead: le Top news di ieri in Serie TV

Il mese di pausa recentemente preso dalla serie dista mettendo a dura prova la pazienza dei fan, i quali continuano imperterriti ad elaborare teorie e speculazioni sulla presunta identità dellache da tempo si aggira ormai sul set dello show., intanto, è sempre più lontano dal rinnovo...

The Flash e gli indizi sull’identità della Ragazza Misteriosa

Introdotta durante il crossover “Crisis on Earth-X”, la fanciulla interpretata da Jessica Parker Kennedy continua ad essere un mistero. È un’alleata? Una nemica? E soprattutto, come fa a conoscere l’identità di tutti i componenti del Team Flash? Poiché la ragazza sembra sapere sempre dove e quando trovare gli amici di The Flash, i fan sono sempre più convinti che questa potrebbe provenire dal futuro, e un nuovo indizio sulla sua identità è stato recentemente scovato nel primissimo episodio della stagione in corso. Se ricordate, il nostro Barry Allen (Grant Gustin), dopo essere uscito dalla Forza della Velocità, balbettava discorsi confusi e apparentemente senza senso… almeno fino ad ora, forse.



Agents of S.H.I.E.L.D. verrà cancellato?

Poiché i produttori hanno rivelato di aver scritto un potenziale finale di serie, sono ormai diversi mesi che ci domandiamo se la corrente stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sarà o meno l’ultima. Una nuova analisi di Deadline indica che la primissima serie ambientata nel sempre più vasto Marvel Cinematic Universe stia invero faticando a ottenere l’agognato rinnovo, complici gli ascolti ormai giunti ai minimi storici della rete ABC. Gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, intanto, hanno rivelato la ragione per la quale hanno deciso di esplorare lo spazio: dopo aver introdotto gli LMD e Ghost Rider, e aver esplorato una realtà alternativa, lo staff di Agents of S.H.I.E.L.D. sentiva il bisogno di proporre qualcosa di completamente nuovo.



Nickelodeon e il produttore Dan Schneider imboccano strade diverse

Nella giornata di ieri, il canale Nickelodeon ha annunciato che il prolifico creatore di show popolari come iCarly, The Amanda Show, Drake & Josh e All That non lavorerà più per la rete. Dopo 25 anni di fruttuose collaborazioni, Dan Schneider e la sua azienda, la Schneider’s Bakery, non produrranno più nuove serie TV per Nickelodeon, che tuttavia si rivela grato al creatore ed al suo staff. Voci di corridoio non ancora confermare sostengono che questa scissione sarebbe dovuta ad accuse di maltrattamenti nei confronti delle giovani star dei suoi show...



The Walking Dead: DeMunn torna a parlare della morte di Dale Hovarth

Interpretato dall’attore Jeffrey DeMunn, il personaggio di Dale Hovarth, deceduto nel corso della seconda stagione di The Walking Dead, è stato uno dei protagonisti più amati dello show. A distanza di tanti anni dalla sua uscita dal cast, l’interprete ha rivelato che la scomparsa del vecchio Dale fu una sua decisione, dettata dalla rabbia provata per il licenziamento dell’allora showrunner Frank Darabont.