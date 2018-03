The Flash, Agents of S.H.I.E.L.D. e Westworld, le Top news di ieri in Serie TV

Mentresi apprestano a riportare sul piccolo schermo delle vecchie conoscenze, il set diaccoglie due ospiti davvero speciali e insospettabili.

Agents of S.H.I.E.L.D. e l'HYDRA

Prima che lo show esplorasse gli Inumani, i Kree e tutti gli altri esseri straordinari che abbiamo visto nel corso delle stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., il principale nemico dell’Agente Phil Coulson e del suo team è rappresentato dalle forze dell’organizzazione HYDRA, votata al dominio mondiale. A quanto pare, dopo una lunga assenza, alcuni agenti chiave dell’organizzazione terroristica torneranno già nel prossimo episodio dello show per ricordare al mondo che l’HYDRA non è ancora uscita di scena.

The Flash: chi è la ragazza misteriosa?

Negli ultimi mesi, il fandom di The Flash ha elaborato sempre più teorie per cercare di capire l’identità della “Ragazza Misteriosa” comparsa in più occasioni nella stagione corrente dello show. Interpretata da Jessica Parker Kennedy, la fanciulla introdotta per la prima volta durante il matrimonio di Barry Allen e Iris West sta confondendo non poco i fan. Sebbene questa sembri in qualche modo collegata ai protagonisti del serial, la produzione di The Flash ci fa sapere che i fan non hanno ancora indovinato chi sia. Il mistero s’infittisce!

Legends of Tomorrow alle prese con un tremendo demone

Il nuovo trailer diffuso da The CW rivela che i protagonisti di Legends of Tomorrow dovranno presto fare i conti con la situazione pronosticata qualche episodio fa da John Constantine, il più famoso esorcista e cacciatore di demoni di tutto l’universo DC Comics. Il demone Mallus sta infatti per impossessarsi nuovamente del corpo di uno dei protagonisti dello show, di conseguenza le Leggende non potranno far altro che affidarsi al loro esperto di occulto di fiducia affinché questi cerchi di risolvere la situazione senza ricorrere a misure troppo estreme.

Black Lightning affronta le conseguenze dei segreti

Non c’è pace per Black Lightning. Non solo il supereroe di Freeland è afflitto dalle accuse che lo vedrebbero responsabile della morte di Lady Eve, ma adesso dovrà addirittura fare i conti con una figlia risentita a causa dell’importante segreto che la faglia le ha tenuto nascosto per tanti anni. Il nuovo trailer pubblicato ieri dalla rete statunitense The CW ci mostra intanto Anissa Pierce/Thunder scendere in strana col nuovo costume preparatole dal sarto Peter Gambi.

Krypton definirà il significato della "Casata degli El"

Attesa su Syfy durante la terza decade del mese corrente, la serie di Krypton torna a mostrarsi con un lungo making of, con l'intenzione di fornire al pubblico del piccolo del piccolo schermo tutte le informazioni sullo show e sui contenuti che questo proporrà. Lo showrunner Cameron Welsh ha poi promesso che la serie TV esplorerà nel dettaglio la storia e la società del pianeta che ha dato i natali al più grande eroe di sempre: Superman.

Westworld ci mostra le terribili conseguenze della rivolta delle macchine

HBO ha diffuso un rete uno spot promozionale per la sua programmazione televisiva e cinematografica relativa alla prima parte di di questo 2018. In questo gustoso montaggio ha trovato spazio anche una breve clip inedita tratta dalla seconda e attesissima stagione di Westworld. Una scena in particolare ci mostra l'Uomo in Nero di Ed Harris bloccato nel parco a tema di Delos insieme ad altri ospiti e ad alcuni dipendenti umani sopravvissuti alla rivolta degli androidi.