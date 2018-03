The Flash, Gotham e Westworld sono al centro delle Top News di ieri in Serie TV

Ad un passo dal grande ritorno della quarta stagione di, uno dei suoi interpreti principali ha anticipato "il più sconvolgente colpo di scena mai proposto dallo show", mentre i nuovi casting call diannunciano l'imminente arrivo di tre storici criminali

The Flash accoglie tre nuovi metaumani

Nonostante la quarta stagione di The Flash abbia già introdotto un elevato numero di metaumani, i quali hanno ottenuto i rispettivi poteri dopo essere stati esposti alla materia oscura nella season premiere, i casting call riportato da That Hashtag Show anticipano la comparsa di Null, una ladra in grado di manipolare la gravità, Edwin Gauss/Folded Man, un genio del crimine il cui potere lo rende difficile da rintracciare, e Lord Crucifer, un nemico di Breacher (Danny Trejo). Intanto, Violett Beane, interprete della velocista Jesse Quick, si è recentemente unita al cast artistico del serial creato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, God Friended Me, una commedia drammatica fortemente voluta dal produttore esecutivo dell'Arrowverse, Greg Berlanti.

The Legends of Tomorrow visiterà Memphis, la culla del rock and roll

Le nuove foto rilasciate dalla rete statunitense The CW rivelano che le Leggende, nel corso dell’episodio che verrà trasmesso fra due settimane, dovranno cercare di impedire la misteriosa distruzione di Memphis, Tennessee, ovvero la zona del globo che ha dato i natali al folle rock and roll. Zari Tomaz (Tala Ashe), intanto, cercherà di legare con legare con Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale), la nuova recluta che si unirà alle Leggende nel corso dell’episodio che verrà trasmesso lunedì prossimo, "No Country For Old Dads”.

Constantine torna con una nuova serie d'animazione

Dopo aver interpretato John Constantine nell'omonima serie NBC, personaggio ripreso poi in vari episodi degli show facenti parte dell'Arrowverse, Matt Ryan presterà la propria voce al famoso cacciatore di demoni nella serie d'animazione di Constantine prodotta da CW Seed. Annunciata diverso tempo fa, la serie esordirà ufficialmente negli USA il prossimo 24 marzo.

Black Lightning dovrà ripulire il proprio nome

Le foto e le sinossi ufficiali dei prossimi due episodi di Black Lightning rivelano che mentre Jefferson Pierce (Cress Williams) e sua figlia Anissa/Thunder (Nafessa Williams) cercheranno informazioni utili a ripulire il buon nome dell'eroe di Freeland, Lady Eve incontrerà nuovamente il sarto, Peter Gambi (James Remar), che tempo addietro le fece promettere che sarebbe stata alla larga dalla famiglia Pierce. Per quale ragione Gambi dovrebbe voler tenere lontana Lady Eve da Black Lightning e famiglia?

Gotham ci ha già mostrato il suo Joker oppure no?

Nonostante l’innegabile somiglianza fra Joker e Jerome Valeska, lo staff di Gotham asserisce ormai da anni di non aver ancora introdotto la propria versione del Principe Clown del Crimine. Sull’argomento è intervenuto anche l’interprete di Bruce Wayne, David Mazouz, il quale ha specificato che Jerome avrà comunque un ruolo chiave nella “nascita” del Joker televisivo di Gotham. Che il giovane attore abbia voluto sviarci ancora una volta dalla verità?

Legion promette che non ci saranno segreti

Manca solo un mese all’esordio della seconda stagione di Legion, e nel frattempo FOX ha pubblicato un breve spot in cui il protagonista David (Dan Stevens) promette alla sua compagna che non le nasconderà mai più dei segreti. Con Farouk a piede libero e intento a mettere le mani su un potere infinitamente grande, in grado di distruggere il mondo, la squadra dovrà stringere un'improbabile alleanza con il suo ex-nemico Clark e la sua organizzazione governativa: la Divisione III.

Westworld tornerà su HBO ad aprile, ma chi farà parte del cast?

Dal momento che la seconda stagione di Westworld approderà su HBO il prossimo mese, la produzione ha svelato una ricca galleria di foto che immortalano i personaggi che ci terranno compagnia nel corso dei prossimi episodi. Pare inoltre che la stagione porterà sul piccolo schermo una versione giovanile dell'architetto Robert Ford, interpretato in passato da Anthony Hopkins.

The Enemy Within accoglie Jennifer Carpenter e Morris Chestnut

Infine, il cast artistico della puntata pilota di The Enemy Within si arricchisce di nuovi nomi: Jennifer Carpenter e Morris Chestnut, che interpreteranno rispettivamente una brillante ex-decifratrice della CIA ed un agente FBI esperto nel settore del controspionaggio.



Quali fra le tante notizie di ieri vi hanno colpiti maggiormente?