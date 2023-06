The Flash IntoTheSpeedForce: un velocissimo gioco Open World gratis fan made!

La prima metà del 2023 è stata piena di sorprese per i fan di Flash, che nei mesi di maggio e giugno hanno assistito prima alla conclusione dell'omonimo serial televisivo targato The CW con protagonista Grant Gustin e subito dopo all'uscita della pellicola cinematografica con Ezra Miller.

Per saperne di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione di The Flash) ma giacché chi vi scrive non ne ha mai abbastanza del velocista scarlatto di casa DC Comics, abbiamo recentemente provato il fan game intitolato IntoTheSpeedForce e vi raccontiamo di seguito le nostre impressioni.

Benvenuti a Central City

Creato dall'utente– lo stesso nome che il Ra's al Ghul interpretato da Matt Nable diede a Oliver Queen nella terza stagione di Arrow e che in arabo significa appunto "" – IntoTheSpeedForce è un'autentica lettera d'amore all'appena concluso The Flash di The CW.In via di sviluppo già da qualche anno, il progetto punta a ricreare la città immaginaria che abbiamo imparato a conoscere nelle varie stagioni del popolare show televisivo. Allo stato attuale la vasta mappa open world del fan game include perlopiù dei palazzi pressoché identici, seppur disposti in modo tale da consentire al velocista scarlatto di sfrecciare in tutte le direzioni e raggiungere in un batter d'occhio gli angoli più remoti di Central City.

Tuttavia, si direbbe che lo sviluppatore stia cercando di includere quantomeno i luoghi più iconici del serial, non a caso durante la nostra folle corsa per le strade della città ci siamo imbattuti in una fedelissima ricostruzione degli S.T.A.R. Labs (i laboratori che nella serie TV fungono da base operativa del Team Flash), che almeno per il momento non sono però esplorabili. Una barriera invisibile ci ha infatti impedito di avvicinarci alla struttura, che almeno a prima vista sembra ancora integra, come se l'esplosione dell'acceleratore di particelle che ha dato ai metaumani e allo stesso Barry Allen i loro poteri non sia mai avvenuta.

In compenso, la build destinata al pubblico – che potrebbe non essere la stessa riservata alla community su Patreon – ci ha permesso di visitare il dipartimento di polizia di Central City, che con nostra grande sorpresa si è rivelato identico a come lo ricordavamo. Edificata su due piani, la centrale di polizia presenta al suo ingresso una fedele riproduzione del murale con su scritto "Faith, Liberty, Justice" (che fondamentalmente sono i valori incarnati dal supereroe), ma ad averci stupiti è la cura maniacale che Al-sah-him ha risposto nella ricostruzione del salone con le scrivanie del detective Joe West (padre di Iris e genitore adottivo dello stesso Barry) e degli altri agenti, per non parlare dell'ufficio del capitano David Singh o del fornitissimo laboratorio utilizzato dal nostro amato perito forense della polizia scientifica di Central City.

Situato al secondo piano dell'edificio, il laboratorio di Barry è caratterizzato da una fedeltà impressionante al materiale originale, tant'è che presenta tutti gli oggetti e gli scaffali immortalati nel primo episodio dello show – inclusa la lavagna sulla quale Barry effettuava le sue ricerche – e addirittura si affaccia sugli S.T.A.R. Labs.

Trattandosi soltanto di un fan game, il livello di dettaglio, la qualità dei poligoni, la resa dell'illuminazione e delle ombre lasciano molto a desiderare, ciononostante la build che abbiamo posto sul banco di prova la dice davvero lunga sulla cura che l'utente Al-sah-him sta riponendo nel ricreare la città del suo eroe preferito. Chissà che in futuro gli S.T.A.R. Labs non subiscano lo stesso trattamento, spalancando i loro cancelli ai curiosi e ai fan intenzionati a visitare tutte le sue location più iconiche, come ad esempio la Corteccia (l'HUB principale con tutti i computer), il seminterrato con l'acceleratore di particelle, la volta temporale in cui il malvagio Eobard Thawne aveva a lungo nascosto Gideon e il suo costume da Reverse-Flash, il laboratorio della velocità utilizzato dagli speedster per allenarsi e padroneggiare i loro poteri, e non per ultima l'officina del geniale Cisco Ramon.

Corri, Barry, corri!

Attualmente privo del benché minimo accompagnamento sonoro, IntoTheSpeedForce non sembra voler essere una mera esperienza interattiva, in quanto lo sviluppatore Al-sah-him pare aver previsto la possibilità di combattere. Flash può infatti sferrare calci e pugni – che a causa delle animazioni grossolane gli fanno assumere delle pose spesso buffe e innaturali – e soprattutto sfrecciare a tutta velocità per riempire l'indicatore posto nell'angolo in alto a destra dello schermo: consumando l'energia cinetica accumulata, il giocatore può quindi lanciare dei fulmini nella direzione desiderata, che supponiamo vadano utilizzati per abbattere ostacoli ed eventuali nemici al momento non implementati.

Seguendo l'esempio di Marvel's Spider-Man e del suo sequel incentrato su Miles Morales (recuperare la recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales), IntoTheSpeedForce presenta al momento la bellezza di nove costumi, che mutano radicalmente l'aspetto del personaggio controllato dall'utente.

Se i primi cinque sono chiaramente ispirati ai vari costumi che Barry Allen ha indossato nel corso delle otto stagioni di The Flash, e che l'amico Cisco Ramon tendeva ad aggiornare regolarmente, gli altri quattro trasformano il velocista scarlatto nei suoi avversari più pericolosi e addirittura mutano il colore della scia lasciata durante la corsa.

Tra quelli già disponibili possiamo trovare il costume giallo di Eobard Thawne/Reverse-Flash (la nemesi di Barry, nonché colui che uccise sua madre Nora Allen) e quello nero di Hunter Zolom/Zoom (l'antagonista principale della seconda stagione), cui si è recentemente aggiunta la skin di Black Flash, ossia il terrificante Nero Corridore in grado di percepire la posizione dei velocisti che utilizzano la Forza della Velocità per manipolare il corso del tempo: un autentico incubo vivente per qualsiasi speedster! A partire dal prossimo aggiornamento, invece, i giocatori potranno indossare l'armatura del minaccioso Savitar, vale a dire il residuo temporale di Barry Allen che nella terza stagione di The Flash fungeva da antagonista principale, ed è molto probabile che nei prossimi mesi Al-sah-him implementi persino i costumi di Godspeed (un nemico introdotto nella quinta stagione) e Johnny Quick.

Poiché nel menu principale è stata inserita la voce "missioni", che però risulta inaccessibile, non ci sorprenderebbe affatto se Al-sah-him, dopo aver completato le skin dei vari velocisti, decidesse di dedicarsi all'impianto narrativo e ripercorresse a grandi linee gli eventi chiave del serial targato The CW. Augurandoci che il progetto fan made non chiuda i battenti per violazione di copyright, continueremo a seguirne lo sviluppo con un certo interesse, anche per capire sin dove voglia spingersi il suo creatore.