The Forest esce finalmente dall'Accesso Anticipato, e si mostra in un nuovo trailer

Il survival game The Forest è finalmente disponibile per tutti nella sua versione completa: dopo quasi quattro anni di Early Access è ora di accogliere la sua versione 1.0, quella finale, ed il team di sviluppo End Night festeggia questo importante traguardo con un nuovo trailer. Siete pronti per scoprire tutti i misteri dell'isola?

"Oggi il gioco passa dall'Accesso Anticipato alla sua release finale" commenta su Steam uno dei portavoce dello studio. "Posso dire che è stato un percorso piuttosto fuori di testa quello che ha accompagnato il titolo al suo lancio ufficiale, reso possibile solo grazie giocatori che lo hanno supportato in questi quattro lunghi anni. Per il nostro team, la sensazione è quella di aver sviluppato il gioco tutti assieme, noi e la community: i vostri suggerimenti ed il vostro feedback sono stati molto importanti".

Allo stesso tempo End Night ha assicurato ai suoi utenti un supporto duraturo post-lancio per The Forest; fa parte di questa politica anche la versione del gioco per VR, che è in arrivo il 22 maggio. Questa nuova incarnazione del survival comprenderà tutte le feature che hanno contraddistinto il gioco in questi anni, ma subirà alcuni cambiamenti per adattarsi alle nuove piattaforme per la realtà aumentata: ad esempio, l'HUD sarà consultabile tramite uno smartwatch, l'inventario sarà realizzato completamente in 3D ed il movimento necessario ad abbattere gli alberi potrà essere eseguito sfruttando il motion control.