The Forest giocato su PS4 alla PlayStation Experience 2017

The Forest, disponibile in accesso anticipato su Steam fin dal maggio del 2014, è un gioco di sopravvivenza open world. I giocatori vestiranno i panni di un uomo sopravvissuto ad uno schianto aereo, che dovrà cavarsela in una foresta abitata dai cannibali mentre andrà alla ricerca di suo figlio Timmy, dal quale si è separato a causa dell'incidente. A complicare le cose ci saranno anche dei mostri notturni che daranno la caccia al protagonista.

Pochi giorni fa gli sviluppatori hanno annunciato che The Forest arriverà su PlayStation 4 nel 2018, senza tuttavia fornire una data d'uscita precisa. Per l'occasione hanno pubblicato il trailer della modalità multiplayer.