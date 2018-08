The Forest per PlayStation 4 ha finalmente una data d'uscita

A quasi quattro anni dall'annuncio avvenuto nel corso della PlayStation Experience 2014, The Forest è finalmente pronto a debuttare su PlayStation 4. Attraverso le pagine del blog ufficiale, Anna Terekhova di Endnight Games ha annunciato che l'uscita è fissata per il prossimo 6 novembre.

The Forest è un gioco di sopravvivenza open world. I giocatori sono chiamati a vestire i panni di un uomo sopravvissuto ad uno schianto aereo, che deve cavarsela in una foresta abitata dai cannibali mentre è alla ricerca di suo figlio Timmy, dal quale si è separato a causa dell'incidente. Può costruire, tra le altre cose, trappole e barricate, ma a complicare il tutto ci saranno anche dei mostri notturni che gli danno la caccia. The Forest fornisce un'ampia libertà di scelta ai giocatori e, oltre alla modalità single player, mette a disposizione anche la cooperativa.

In calce alla notizia trovate una serie di screenshot condivisi in sede di annuncio. Il prossimo weekend sarà giocabile al PAX West di Seattle, per cui possiamo aspettarci la pubblicazione in rete di nuovi video gameplay. Ricordiamo che The Forest è già acquistabile su PC via Steam.