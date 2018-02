The Forest uscirà dalla fase di Accesso Anticipato su Steam a fine Aprile

Con un nuovo messaggio pubblicato su Steam,ha annunciato che The Forest uscirà dalla fase di Accesso Anticipato verso la fine di aprile. Lo sviluppatore ha svelato i primi dettagli della versione 1.0 in arrivo sulla piattaforma digitale di Valve.

Stando alle parole di Endnight Games, la versione 1.0 di The Forest includerà una serie di feature come il supporto ai controller, alcune modifiche al sistema di salvataggio nel multiplayer e ovviamente diversi miglioramenti a livello di performance e ottimizzazione. Tra le altre cose, gli sviluppatori hanno anticipato l'arrivo di una modalità dedicata alla VR, ma ulteriori dettagli verranno rilasciati solo in seguito.

La versione 1.0 di The Forest sarà disponibile su Steam verso la fine di aprile al prezzo di 19,99 euro. Ricordiamo inoltre che il survival game di Endnight Games è atteso anche per PS4 nel corso del 2018.