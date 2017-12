The Forest: la versione PlayStation 4 arriverà nel 2018

A distanza di tre anni dal suo annuncio, finalmente la versionediha una finestra di lancio ufficiale: il titolo arriverà sulla consolenel 2018. Pubblicato un nuovo trailer per la modalità multiplayer: lo trovate in cima alla notizia.

Per chi non lo conoscesse, The Forest è un survival game dai tratti simulativi. In seguito a uno schianto aereo, i giocatori vestiranno i panni di un sopravvissuto che dovrà cavarsela all'interno di una foresta abitata dai cannibali. Il titolo, disponibile in accesso anticipato su Steam dal 2014, ha saputo distinguersi per una grande libertà di approccio offerta agli utenti, grazie anche alla possibilità di costruire trappole e barricate.

Oltre alla modalità in singolo, inoltre, The Forest includerà una modalità co-op da affiancare alle partite in solitaria. Vi lasciamo con il trailer proposto in apertura.