The Forever Winter. annunciato il nuovo sparatutto horror co-op a base di robot

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato con un trailer il nuovo The Forever Winter, uno sparatutto horror che ha sin da subito attirato l'attenzione dei videogiocatori.

Il progetto, in sviluppo presso Fun Dog Studios, viene descritto come uno sparatutto in terza persona focalizzato sulla componente cooperativa e con elementi horror. Stando alle poche informazioni su Steam, il titolo è ambientato in un futuro non ben precisato in cui quello che resta dell'umanità è in perenne conflitto con un esercito di robot, tra i quali spiccano macchine dalle dimensioni gargantuesche.

Secondo i tag del client Valve, sembrerebbe che nel gioco vi siano anche meccaniche da looter shooter, che spingeranno i sopravvissuti a depredare i corpi dei nemici e qualsiasi contenitore in giro per lo scenario al fine di ottenere equipaggiamento di qualità superiore. A giudicare dal trailer e dalle immagini, inoltre, è lecito pensare che in The Forever Winter vi siano personaggi con caratteristiche uniche in pieno stile hero shooter, ma al momento è impossibile saperne di più.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio del gioco, vi ricordiamo che la sua data d'uscita non è stata ancora svelata e pare sia in arrivo esclusivamente su PC, tramite Steam.