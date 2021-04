The Forgotten City: l'acclamata mod di Skyrim arriva in estate come GDR stand alone

Il team di sviluppo di Modern Storyteller pubblica un nuovo video gameplay di The Forgotten City e fissa per questa estate l'uscita su PC e console di questo progetto nato come mod di The Elder Scrolls V Skyrim.

Forti degli oltre tre milioni di download raggiunti con la mod originaria, il team di Modern Storyteller promette di rendere ancora più profondo il loro progetto per calarci nelle atmosfere di una città sotterranea dell'Impero Romano. In questo microcosmo cristallizato nel tempo troveremo 26 personaggi che vivranno la propria esistenza inseguendo la precaria utopia della Regola d'Oro.

I giocatori dovranno perciò viaggiare nel tempo e rivivere gli eventi di questi 26 sopravvissuti in un loop senza fine: per venire a capo dell'enigma, dovremo esplorare lo scenario, interrogare gli abitanti della città ipogea di epoca Romana e, così facendo, modificare il corso degli eventi. Diversamente dalla mod di Skyrim, la versione stand alone di The Forgotten City è realizzata con l'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e propone un comparto grafico più curato, con un impianto ludico caratterizzato da finali multipli e una propensione più marcata alla libertà di esplorazione.

Il nuovo video gameplay di The Forgotten City fissa l'uscita di questo GDR a mondo aperto per questa estate su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.