The Forgotten City: il GDR nell'Antica Roma è davvero una bella sorpresa!

Nato come mod di Skyrim, The Forgotten City è diventato un videogioco standalone: un piccolo open world ambientato nell'Antica Roma che ha saputo rivelarsi una gran bella sorpresa. Ve lo raccontiamo nella nostra recensione.

La realtà alternativa ispirata all'Antica Roma e ricreata dagli sviluppatori di Modern Storyteller con il motore grafico Unreal Engine 4 è un vero e proprio microcosmo cristallizzato nel tempo in cui immergersi a capofitto.

Sullo sfondo di un'esperienza ludica e autoriale basata sulla risoluzione di una serie di enigmi ambientali, l'avventura plasmata dall'ormai ex collettivo di modder di TES V Skyrim offre ai patiti del genere l'opportunità di ripercorrere gli eventi più importanti dell'esistenza di 26 personaggi, ciascuno con un proprio vissuto e tanti segreti da scoprire.

Il vero protagonista di questo progetto è però la città sotterranea dell'Impero Romano che fa da sfondo alla storia, merito della passione profusa dai ragazzi di Modern Storyteller nel costruire un impalcatura di gioco e narrativa su misura di questo particolare scenario ipogeo piombato nella spirale infinita di un loop temporale.

Per saperne di più su questo titolo che, lo ricordiamo, è disponibile da fine luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di The Forgotten City firmata da Francesco Muccino.