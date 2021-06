The Forgotten City, nuovo video dall'E3 2021: l'open world nell'Antica Roma esce a luglio

Lo sviluppo di The Forgotten City è quasi concluso, come confermano gli autori di Modern Storyteller con il video gameplay dell'IGN Expo che fissa la data di lancio dell'ambizioso progetto open world ambientato nell'Antica Roma.

In questo microcosmo cristallizzato nel tempo troveremo 26 personaggi che vivranno la propria esistenza inseguendo l'utopia della Regola d'Oro. Il titolo, lo ricordiamo, è nato come mod di TES V Skyrim, per poi evolversi nel tempo e assumere i contorni di un videogioco a se stante spinto dal motore grafico Unreal Engine 4.

The Forgotten City deve il suo nome allo scenario che farà da sfondo a questa avventura a mondo aperto: il gioco ci calerà infatti all'interno di una città sotterranea dell'Impero Romano. Gli appassionati dovranno viaggiare nel tempo e rivivere gli eventi più importanti della vita di questi 26 sopravvissuti costretti a trascorrere un'esistenza in un loop temporale infinito.

Pur prevedendo dei combattimenti all'arma bianca, il gioco si focalizzerà sulla risoluzione degli enigmi ambientali disseminati nella mappa. Tornando alle novità condivise da Modern Storyteller durante l'IGN Expo dell'E3 2021, vi informiamo che The Forgotten City è previsto in uscita per il 28 luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo progetto, qui trovate il nostro speciale su The Forgotten City.