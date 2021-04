The Forgotten City, Mod di Skyrim diventa un open world nell'antica Roma: tutti i dettagli

Nata come ambiziosa Mod dedicata a mod dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City si è ora trasformato in un gioco completo, pronto a raggiungere gli scaffali del mercato videoludico internazionale.

L'annuncio ufficiale di The Forgotten City è stato condiviso di recente dal team di sviluppo di Modern Storyteller, tramite pubblicazione di un primo gameplay trailer dedicato. Si apprende così che la produzione avrà una struttura di stampo open world, che accompagnerà i giocatori alla scoperta della sempre suggestiva antica Roma. Un iter produttivo decisamente peculiare, per un progetto che in origine aveva alle spalle un unico programmatore.



Per scoprire tutti i dettagli su The Forgotten City, il nostro Daniele D'Orefice si è dedicato alla ricerca di ogni informazione disponibile sul progetto. I risultati del suo viaggio nell'urbe sono stati immancabilmente raccolti in un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Come di consueto, il filmato è inoltre disponibile anche sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!

Al momento, The Forgotten City è privo di una data di lancio specifica, ma il team di sviluppo ha indicato l'estate 2021 come finestra di debutto per il GDR. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che il titolo vedrà la luce su molteplici piattaforme, con supporto a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.