The Front: primo gameplay per lo sparatutto open world post-apocalittico

Di ritorno dall'inferno zombie di Undawn con Will Smith, ci tuffiamo nella nuova esperienza post-apocalittica di The Front per ammirare le primissime scene di gioco del prossimo sparatutto open world a tinte survival horror di Samar Studio.

Destinato ad approdare su PC (Steam ed Epic Games Store) nella seconda metà del 2023, The Front cala i patiti del genere in una dimensione post-apocalittica invasa da zombie, sciacalli e creature mutanti.

I giocatori devono esplorare le rovine della civiltà e allearsi con gli altri sopravvissuti per costruire basi, creare trappole ed equipaggiamenti, procacciare le risorse e, ovviamente, combattere contro gli elementi e le fazioni nemiche. Il titolo promette quindi di darci accesso a una mappa di enormi dimensioni caratterizzata da un ciclo giorno/notte con effetti atmosferici estremi e un gameplay intriso di realismo. Nei 36 chilometri quadrati di inferno post-apocalittico di The Front, il nostro alter-ego dovrà affrontare la fame, la sete e il dolore per le ferite ricevute nel corso di battaglie da svolgersi sia con armi rudimentali che a bordo di potenti carri armati.

Il sistema di crafting elaborato da Samar Studio darà accesso a oltre 400 progetti e formule, ciascuna delle quali consentirà agli utenti di fabbricare armi, strumenti, oggetti consumabili, equipaggiamenti ed elementi architettonici per abbellire e rafforzare le difese della propria base. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo nuovo sparatutto open world a tinte survival dopo aver ammirato le immagini e il video che trovate in calce e in cima alla notizia.