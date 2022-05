The Future of Arma: in arrivo una diretta dedicata al futuro del franchise

Questa sera è arrivata un'ottima notizia per tutti i fan della serie Arma, dal momento che Bohemia Interactive ha annunciato l'imminente debutto di un evento in diretta streaming durante il quale sarà possibile scoprire maggiori dettagli sul futuro del brand.

Sebbene il comunicato stampa ufficiale non contenga informazioni in merito agli annunci che verranno fatti, è molto probabile che assisteremo al reveal di un nuovo progetto. L'evento prende infatti il nome di "The Future of Arma" ed è incentrato sul prossimo capitolo della serie di shooter in prima persona ad alto tasso di realismo. Chiunque fosse curioso di scoprire quali saranno gli annunci del team di sviluppo, potrà seguire l'evento in diretta straming sul canale Twitch Armaplatform. The Future of Arma avrà inizio il prossimo martedì 17 maggio 2022 alle ore 19:00 del fuso orario italiano ed è stata confermata anche una replica alle ore 22:00.

In attesa di scoprire tutte le novità in serbo per la community da parte dei creatori di Operation Flashpoint e DayZ, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa un video di Arma 3 scambiato per una scena di guerra tra Ucraina e Russia ha fatto scalpore tra i videogiocatori e non solo.