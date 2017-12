The Game Awards 2017: almeno due nuove IP saranno annunciate all'evento

Intervistato da VentureBeat , Geoff Keighley ha dichiaratoche durante iassisteremo ad "", al momento però non ci sono particolari indizi riguardo le nuove IP che saranno presentate nella notte.

Una delle nuove IP citate dal giornalista canadese potrebbero essere Endless Winter di THQ Nordic, progetto misterioso di cui il publisher ha lanciato un sito teaser con conto alla rovescia che terminerà alle 03:00 (ora italiana) di venerdì 8 dicembre, circa mezz'ora dopo l'inizio dello show.

Non ci resta che attendere questa notte per saperne di più, i The Game Awards 2017 andranno in onda a partire dalle 02:30 di venerdì 8 dicembre con il commento live di Alessandro Bruni, Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli. Vi aspettiamo su Twitch e YouTube!