The Game Awards 2017: annunciati i candidati in lizza per il Gioco dell'Anno

Da pochi minuti sono stati annunciati i titoli in corsa per il premio diin occasione della nuova edizione dei, evento che, ricordiamo, si terrà il prossimo 7 dicembre.

Di seguito, vi riportiamo i cinque videogiochi nominati per la premiazione:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, Switch)

Super Mario Odyssey (Nintendo, Switch)

Persona 5 (Atlus, PlayStation 3 e PlayStation 4)

Horizon Zero Dawn (Sony, PlayStation 4)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Bluehole, PC e Xbox One)

Di certo, la sorpresa più grande è rappresentata dalla presenza in lista di PlayerUnknown’s Battlegrounds, essendo il titolo ancora in fase di Accesso Anticipato. Ciononostante, è innegabile che il titolo di Bluehole abbia proposto una formula di gioco vincente, come stanno a testimoniare gli oltre 20 milioni di copie vendute su Steam.



Prevedibili invece gli altri nomi in classifica, con Persona 5 e Horizon: Zero Dawn sul fronte Sony, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odissey a rappresentare Nintendo.