The Game Awards 2017 commentati in diretta venerdì 8 dicembre alle 02:30

Nuovo importante appuntamento live sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it:a partire dalle 02:30 del mattino, Francesco Fossetti Alessandro Bruni commenteranno in diretta l'edizione 2017 dei

Lo show di Geoff Keighley si preannuncia molto interessante, il conduttore e giornalista canadese ha parlato di almeno "dodici grandi annunci", tra cui probabilmente l'atteso SoulCalibur VI e il primo video gameplay della nuova mappa desertica di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Confermata la presenza di tre nomi d'eccezione come Hideo Kojima, Norman Reedus e Guillermo del Toro... quasi certe dunque novità su Death Stranding, considerando anche l'ottimo rapporto di amicizia che lega il producer giapponese con il conduttore dello show. Che sia arrivato il momento di vedere Death Stranding in azione? Infine, proprio oggi Nintendo of America ha confermato la sua presenza ai Game Awards.... quali novità avrà in serbo la casa di Kyoto?

Per scoprirlo non vi resta che seguire i Game Awards 2017, in programma venerdì 8 dicembre alle 02:30 del mattino, commentati in diretta su Twitch e YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dell'evento, vi aspettiamo!