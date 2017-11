The Game Awards 2017: durante l'evento saranno annunciati 12 nuovi giochi

Sappiamo che durante i, in programma per il prossimo 7 dicembre, si terranno le premiazioni dei migliori videogiochi di quest'anno.

L'atteso evento, però, non di rado riserva anche breaking news e annunci di nuove produzioni videoludiche. Anche quest'anno, infatti, la manifestazione non mancherà di regalare qualche sorpresa alla community dei videogicatori, in quanto saranno ben 12 i nuovi titoli che saranno annunciati in questa occasione. Del resto Geoff Keighley, organizzatore dell'evento, ha promesso la più grande line-up di anteprime mondiali nella storia dei Game Awards.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato pubblicato un nuovo video sulla pagina Facebook dell'evento. Raggiungendo questo indirizzo, potete quindi dare uno sguardo ad una piccola anteprima di ciò che ci aspetta il 7 dicembre.