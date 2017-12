In the Valley of Gods è il nuovo gioco degli autori di Firewatch

Durante la conferenza dei Game Awards 2017 attualmente in atto, i ragazzi di Campo Santo, già noti e apprezzati per, hanno approfittato dell'occasione per annunciare il proprio nuovo progetto videoludico:

Il gioco è stato presentato con un primo gameplay trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Come potete notare, si tratta di un'avventura single player in prima persona. Il titolo permetterà di esplorare una remota e antica valle situata nel deserto egiziano, alla ricerca di tesori e misteri che potranno portare fama e fortuna al giocatore - oppure lasciarlo morire di stenti, seppellito sotto la sabbia del deserto.

In the Valley of Gods è previsto al lancio nel corso del 2019. Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale, il titolo sembrerebbe essere attualmente in dirittura di arrivo in esclusiva su PC.