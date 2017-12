NieR Automata premiato per il miglior comparto sonoro ai The Game Awards 2017

Esattamente come accaduto il primo capitolo della serie,ha spesso ricevuto grandi complimenti per l'accompagnamento musicale, curato dall'apprezzato compositore Keiichi Okabe. In occasione dei Game Awards 2017, il titolo diretto da Yoko Taro è stato premiato proprio per il miglior comparto sonoro.

Con un filmato mostrato alla conferenza, Yosuke Saito ha naturalmente voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno supportato il gioco sviluppato da Platinum Games.

NieR: Automata è disponibile per PC e PlayStation 4. La serie diretta da Taro proseguirà in futuro con un nuovo capitolo, come confermato ufficialmente da Square-Enix. Yoko Taro, di recente, ha inoltre espresso la volontà di proseguire i rapporti lavorativi con Platinum Games, dopo gli ottimi risultati ottenuti proprio con Automata.