The Game Awards 2017: oltre 11 milioni di spettatori, numeri triplicati rispetto al 2016

Grande successo per i: il conduttore Geoff Keighley fa sapere che lo show è stato seguito in diretta streaming da 11.5 milioni di spettatori in tutto il mondo, un risultato praticamente triplicato rispetto ai 3.8 milioni dell'edizione 2016.

Lo showman e giornalista canadese si è detto entusiasta del traguardo ottenuto, ed ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo roseo successo, andato oltre ogni aspettativa iniziale. I The Game Awards 2017 hanno conquistato un pubblico particolarmente vasto, classificandosi come uno degli eventi in streaming più visti dell'anno che sta per terminare.

Geoff Keighley inizierà presto a lavorare per la prossima edizione, ancora priva di una data, maggiori informazioni in merito arriveranno il prossimo anno.