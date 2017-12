The Game Awards 2017: premiati Cuphead, Super Mario Odyssey, Persona 5 e Mario + Rabbids

In occasione della conferenza dei Game Awards 2017, stanno venendo premiati quei giochi che più hanno spiccato, divertito e convinto nel corso di quest'anno videoludico. Tra questi, troviamo

Persona 5, sviluppato da Atlus e disponibile su PS3 e PS4, ha ottenuto il premio di miglior RPG dell'anno; Super Mario Odyssey è il miglior titolo per famiglie; Cuphead, che ha già ottenuto il riconoscimento per la migliore direzione artistica, vince il premio di miglior debutto indie; e infine Mario + Rabbids: Kingdom Battle trionfa come miglior gioco di strategia. Fra gli altri premiati, vi ricordiamo NieR: Automata per il miglior comparto sonoro, What Remains of Edith Finch per la miglior narrativa, e Wolfenstein II: The New Colossus come miglior action dell'anno.

Siete d'accordo con le premiazioni dei Game Awards 2017? Continuate a seguire Everyeye.it per tutti i prossimi aggiornamenti dall'evento diretto da Geoff Keighley.