The Game Awards 2018 commentati in diretta venerdì 7 dicembre dalle 02:30!

E' tempo di Game Awards! L'edizione 2018 dello show diretto e condotto da Geoff Keighley andrà in onda il 7 dicembre, nella notte tra giovedì e venerdì, alle 02:30 del mattino, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta con il pre show per il commento live a partire da mezzanotte e seguirà l'evento fino alle prime luci dell'alba!

Durante i Game Awards verranno assegnati i premi dedicati ai migliori videogiochi del 2018, tra cui l'ambito Game of the Year che quest'anno vedrà sfidarsi Assassin’s Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2.

Come sapranno però gli affezionati dello show, durante i Game Awards ci saranno anche numerosi annunci, Geoff Keighley ha promesso "più di dieci World Premiere" tra cui novità su Fortnite Stagione 7, inoltre gli ultimi rumor parlano della sicura presenza di Mortal Kombat XI e Metroid Prime 4 e non sono escluse altre sorprese da parte di publisher come Microsoft Game Studios, Sony Interactive Entertainment, Ubisoft, Bethesda, Nintendo, Warner Bros ed Epic Games.

Appuntamento quindi per venerdì 7 dicembre a mezzanotte per il preshow e dalle 02:30 per i Game Awards 2018 su Twitch