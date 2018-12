The Game Awards 2018: data, orario, giochi confermati, rumor e speculazioni

Si avvicinano i The Game Awards 2018, gli Oscar del Videogioco ideati e condotti dal giornalista canadese Geoff Keighley. La nuova edizione andrà in onda venerdì 7 dicembre, di seguito gli orari per seguire la diretta, i giochi confermati e quelli rumoreggiati...

The Game Awards 2018: data, orario e streaming

I The Game Awards 2018 si terranno venerdì 7 dicembre alle 02:30 del mattino, ora italiana. Come accaduto negli anni scorsi, l'orario indicato è comprensivo di pre show mentre l'evento vero e proprio dovrebbe partire dalle 03:00 e andare avanti per almeno due ore, fino alle 05:00 del mattino.

Potete seguire i Game Awards 2018 in diretta streaming con commento in italiano sul canale Twitch di Everyeye.it, per l'occasione vi terremo compagnia con una lunga maratona notturna a partire da mezzanotte, che andrà avanti fino alle prime luci dell'alba.

TGA 2018 Giochi Confermati

Durante i Game Awards verranno assegnati i premi dedicati ai migliori videogiochi dell'anno, tra cui l'ambito Game of the Year che quest'anno vedrà sfidarsi Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Assassin’s Creed Odyssey, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2.

Come sappiamo però ci sarà spazio anche per numerosi annunci, Geoff Keighley ha promesso oltre 10 World Premiere, tra i giochi confermati fino a questo momento per i Game Awards troviamo Fortnite, PUBG, RAGE 2, Anthem, Ancestors The Humankind Odyssey e Devil May Cry 5 e il reveal del nuovo gioco Obsidian (ora di proprietà di Microsoft Game Studios) mentre non ci saranno The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 e i nuovi giochi di WB Games Montreal e Rocksteady.

The Game Awards Rumor e Leak

Tanti, tantissimi i rumor sui giochi che potrebbero essere annunciati ai TGA 2018: si parte di Dragon Age 4 (in uscita secondo gli insider tra almeno quattro anni) e si continua con Splinter Cell 7, senza dimenticare Crash Team Racing Remaster, Borderlands 3 e Mortal Kombat XI, senza dimenticare i rumor che vorrebbero una remaster di Zelda in fase di sviluppo e il reveal di Avengers Project di Square Enix. Inoltre si mormora di nuovo materiale video per Metroid Prime 4, Death Stranding, Bayonetta 3 e Ghost of Tsushima...

In ogni caso, i The Game Awards 2018 saranno una vera festa per i videogiocatori, vi invitiamo quindi a seguire l'evento su Twitch dalle 02:30 del mattino di venerdì 7 dicembre con il commento in italiano, da mezzanotte invece spazio ad un ricco pre show in attesa dei TGA 2018.