The Game Awards 2018: partono gli sconti su PS Store, eShop, Xbox Store e Steam

In occasione della nuova edizione dei Game Awards, mai attesi quanto quest'anno, i vari platform holder stanno lanciando in queste ore una nuova ondata di sconti su una vasta selezione di videogiochi. In Italia sono già disponibili gli sconti su Xbox Store e Steam, mentre i saldi lanciati da Sony e Nintendo sono attualmente validi soltanto per il mercato nordamericano.

Tra i vari titoli che potete sfogliare sull'Xbox Store e su Steam troviamo diversi nomi che saranno protagonisti proprio durante l'evento di Geoff Keighley, ma l'elenco è vasto e comprende una pletora di prodotti tra cui scegliere. Fra i nomi più altisonanti citiamo quelli di Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Soulcalibur VI, Shadow of the Tomb Raider, Dead Cells, Far Cry 5, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter: World, e Destiny 2: I Rinnegati.

Che ne pensate di questi nuovi sconti? Vedete qualcosa che fa al caso vostro? Vi raccomandiamo di seguirci sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 02:30, quando i Game Awards 2018 avranno finalmente inizio.