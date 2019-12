The Game Awards 2019: tutti gli annunci dei TGA, da Hellblade 2 a Xbox Series X

Non sarà arrivato l'annuncio di GTA 6 come volevano alcuni, poco credibili, rumor, ma la serata di premiazione dei The Game Awards 2019 non ha certo deluso le aspettative in quanto ad annunci, nuovi trailer, importanti rivelazioni e quant'altro.

I momenti salienti della manifestazione sono stati davvero tanti, uno su tutti il reveal ufficiale della nuova Xbox, oramai non più nota come Project Scarlett come negli ultimi anni, ma con il nome ufficiale di Xbox Series X.

L'annuncio peraltro è stato accompagnato da un'altra notizia importante come l'arrivo del sequel di Hellblade, che ha catapultato tutti nella next-gen, nonostante manchi ancora un anno all'avvento di PS5 e Xbox Series X.

E poi Fortnite, Final Fantasy VII, il primo DLC di Control, il nuovo progetto dei creatori di Prey e Dishonored, insomma c'è davvero tanta carne al fuoco, che saremo prontissimi a consumare nel prossimo periodo.

Per approfondire, eccovi un elenco con tutti gli annunci più importanti della serata di ieri, con tanto di link alle news per sapere davvero tutto sui giochi protagonisti dei Game Awards 2019.

Una bella scorpacciata insomma, no? Qual è stato secondo voi l'annuncio più importante di questi game Awards 2019?