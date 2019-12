The Game Awards 2019: i dati sugli ascolti mostrano il grande successo dello show

Arrivano i primi dati sull'evento che ha centralizzato l'attenzione dei giocatori in questa ultima parte di 2019. The Game Awards ha infatti annunciato i risultati, in termini di ascolto, del suo annuale show videoludico.

The Game Awards ha dichiarato di aver raggiunto un totale di 45,2 milioni di live streaming, contro i 26,2 milioni del 2018, con un aumento su base annua del 73% degli spettatori. Tuttavia quel numero rispecchia la quantità di visualizzazioni totali, anche quelle ripetute dagli stessi utenti, che non corrisponde necessariamente al numero di spettatori reali. I Game Awards 2019 hanno però avuto un picco di 7,5 milioni di spettatori simultanei su tutte le piattaforme, in cui sono inclusi gli oltre 4.700 co-stream su Twitch.

Considerando Twitch e YouTube, il canale ufficiale di The Game Awards ha raggiunto 2 milioni di spettatori simultanei, con Twitch che primeggia con i suoi 1,3 milioni di utenti (in aumento rispetto ai 1,1 milioni di utenti dell'anno precedente).

Insomma, i dati sembrano confermare il grande successo dello show che ha visto tra i suoi protagonisti il GOTY assegnato a Sekiro e la presentazione a sorpresa della nuova Xbox Series X.