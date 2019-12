The Game Awards 2019: Geoff Keighley promette 10 annunci in esclusiva di nuovi giochi

Approfittando dell'ultima sessione di Domande e Risposte tenuta su Reddit, Geoff Keighley ha voluto fornirci un importante chiarimento sulle World Premiere a cui assisteremo nel corso della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 che si terrà nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

Esortato dalla community del popolare forum a chiarire il numero di videogiochi che saranno svelati ufficialmente durante i TGA, il presentatore e organizzatore dell'evento ha spiegato che "ci sono un sacco di nuovi giochi che annunceremo durante lo spettacolo, penso che ci siano circa 10 nuovi videogiochi che verranno rivelati, e questo solo per contare i progetti di cui nessuno ha ancora sentito parlare fino ad oggi".

Nella lista dei dieci titoli preannunciati da Keighley, quindi, non dovrebbero rientrare quei giochi rumoreggiati in queste settimane come il nuovo Splinter Cell, Batman Arkham Legacy o Demon's Souls Remastered: è lo stesso Geoff Keighley a chiarire questo punto affermando come " su internet circolano un sacco di informazioni sbagliate su quelli che saranno i giochi presenti allo show, ma se non altro ci offrono tanto materiale divertente da leggere!".

I The Game Awards 2019 si terranno alle ore 02:30 italiane del 12 dicembre. La redazione di Everyeye.it seguirà l'intero evento e vi terrà aggiornati in tempo reale sui vincitori del GOTY e delle diverse categorie in nomination ai TGA 2019, così come sulle novità riguardanti le World Premiere e i video gameplay mostratici da Keighley nel corso dell'evento di Los Angeles.