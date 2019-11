The Game Awards 2019: nuovo Batman e remake di Activision secondo l'insider Sabi!

Al momento Sabi non si sbilancia e parla del possibile annuncio di Batman Arkham Legacy e di un remake targato Activision , ipotesi non così remota se pensiamo che Crash Bandicoot Racing Nitro-Fueled è stato annunciato proprio ai The Game Awards 2018. E' difficile capire di cosa possa trattarsi esattamente ma Activision dal canto suo non ha mai nascosto di voler riportare in vita vecchi franchise con remake o remastered come accaduto nei casi di Crash Bandicoot e Spyro.

What I mean is that I’m getting info on a lot of stuff in the next while. Possible activision remake, Batman Arkham legacy news, etc. and VGAs are just 33 days away now. Expect A LOT of news in due time. <3 — Sabi (@New_WabiSabi) November 8, 2019

I am not leaking battle pass fighter 5 as of yet. However, MAYBE Vr plant will closer to VGAs. Not a promise, just a likely possibility. If that’s the case, me and Papagenos will ASAP. I just want to temper expectations right now. In other news... — Sabi (@New_WabiSabi) November 8, 2019

What are you expecting to be revealed at The Game Awards? I know what I am... — Sabi (@New_WabiSabi) November 7, 2019