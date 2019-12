The Game Awards 2019: lo speciale Q&A con Cydonia, domani dalle ore 17:00

La giornata di domani sarà una lunga veglia in vista dell'evento più atteso di quest'ultima parte dell'anno, The Game Awards 2019. Per permettervi di affrontare la nottata con serenità abbiamo preparato uno speciale Q&A condotto dall'immancabile Cydonia.

Lo speciale episodio andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 17:00 di giovedì 12 dicembre e sarà l'occasione per discutere delle speranze, delle aspettative e dei timori relativi allo show ideato da Geoff Keighley, in quello che prenderà la forma di un vero e proprio Q&A guidato dal nostro Francesco Cilurzo, in arte Cydonia. Quali giochi verranno presentati? Ci saranno annunci particolari? TGA 2019 sarà un'edizione da ricordare? Come sempre, vi invitiamo a seguire il canale Twitch di Everyeye per partecipare alla discussione, porre domande in diretta e scambiare le proprie opinioni con tutti gli utenti della community.

Intanto le novità su The Game Awards 2019 non sembrano finire, con l'annuncio da parte di Keighley del nuovo The Game Festival, evento digitale parallelo che permetterà ai giocatori di provare una serie di demo inedite. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il calendario dei TGA 2019 è disponibile sulle pagine di Everyeye.