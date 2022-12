The Game Awards 202: continuano i leak! Crash Bandicoot, 007, Cyberpunk 2077, Elden Ring

Pioggia di leak a poche ore dai The Game Awards 2022: nella giornata di ieri sono trapelati dettagli su Final Fantasy Tactics Remastered e il primo DLC di Horizon Forbidden West

Il primo leak riguarda l'account social di Crash Bandicoot che ha invitato a sintonizzarsi domani per qualcosa di nuovo... non si è fatta attendere la risposta di Geoff Keighley, che ha ricordato l'appuntamento con i The Game Awards. Vedremo finalmente Crash Bandicoot Wumpa League?

Altro rumor è quello che vorrebbe l'annuncio di Project 007 di IO Interactive ma in questo caso potrebbe essere più una speranza che un reale leak. Sappiamo che Daniel Craig sarà presente ai The Game Awards ma il suo coinvolgimento dovrebbe riguardare il sequel del film Knives Out e non direttamente il nuovo videogioco di James Bond.

Secondo Tyler McVicker, inoltre durante i The Game Awards ci sarà spazio anche per Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077. Chiudiamo con Elden Ring, secondo il modder Lance McDonald il Colosseo non è l'unico contenuto aggiuntivo per il gioco e FromSoftware starebbe lavorando anche ad un DLC per la storia. Lo vedremo questa notte? McDonald non si sbilancia ma la community spera che ci sia spazio anche per la prima espansione di Elden Ring.

A poche ore dall'evento è trapelata anche la data di uscita di Street Fighter 6. Per tutte le altre notizie vi diamo appuntamento alla maratona dei The Game Awards 2022 in programma dalle 18:00 di oggi e fino all'alba di venerdì 9 dicembre.