The Game Awards 2020: anche Christopher Nolan tra i presentatori

Continua ad espandersi la lista di presentatori che parteciperanno con Geoff keighley alla serata dei The Game Awards 2020, evento a tema videoludico durante il quale verranno assegnati dei premi e annunciati nuovi prodotti.

Stando ad uno dei più recenti tweet dell'account Twitter ufficiale dei The Game Awards 2020, alla cerimonia sarà presente in qualità di presentatore anche Christopher Nolan, ovvero il celebre regista noto al pubblico per aver diretto la trilogia del Cavaliere Oscuro con protagonista Christian Bale, Inception e il più recente Tenet. Vista l'ormai lunga lista di celebrità che presenzierà all'evento, è probabile che ciascuno di questi accompagnerà il buon Geoff Keighley solo per pochi minuti, magari annunciando uno o più vincitori dei numerosi premi che verranno assegnati nel corso della serata. Vi ricordiamo infatti che anche Brie Larson, Tom Holland e Gal Gadot saranno tra i presentatori dei The Game Awards 2020.

Per chi non lo sapesse, l'evento si terrà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020 e chi volesse seguirlo in nostra compagnia potrà farlo sul canale Twitch di Everyeye, dove andremo in onda con una maratona da mezzogiorno e durante la quale avremo numerosi ospiti.