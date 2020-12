The Game Awards 2020: come ottenere gratis i Twitch Drop di Fortnite e Among Us

Con un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Twitch ha annunciato l'arrivo di esclusivi Drop per Fortnite Capitolo 2 e Among Us durante la serata dei The Game Awards 2020, ovvero l'evento dedicato ai videogiochi che andrà in onda questa notte.

Come attivare i Twitch Drop su Fortnite Capitolo 2

Per poter abilitare il vostro account Epic Games a ricevere i Twitch Drops occorre effettuare l'accesso al sito ufficiale ed entrare nella pagina dedicata agli account terzi collegati alla piattaforma: tra questi è presente anche l'icona di Twitch, sulla quale è possibile cliccare per avviare il collegamento. Se avete già effettuato questo passaggio in precedenza non dovete ripeterlo e potete limitarvi a verificare nella pagina del profilo che vi sia già il vostro account Twitch registrato.

Come attivare i Twitch Drop su Among Us

Per quello che riguarda Among Us, va innanzitutto precisato che le ricompense sono dedicate ai soli utenti che giocano su PC e che la versione mobile del gioco non è coinvolta nella promozione. Per abilitare il gioco a ricevere i drop occorre avviarlo ed aprire il menu delle impostazioni selezionando l'icona con l'ingranaggio. Selezionate la voce Dati e cliccate sul logo di Twitch in basso a destra, facendo così in modo che si apra una finestra nella quale inserire le proprie credenziali di Twitch ed effettuare il collegamento. Completate questo processo, accettando eventuali richieste da parte della pagina e avrete configurato con successo il tutto.

Come sbloccare i Twitch Drop durante i The Game Awards 2020

Il procedimento tramite il quale si potranno ottenere le ricompense esclusive è molto semplice. Innanzitutto dovete prima aver seguito tutti i passaggi elencati sopra per collegare correttamente il vostro profilo Twitch a quello dei giochi in questione. Completato questo procedimento, dovrete sintonizzarvi su un qualsiasi canale Twitch che sta guardando i The Game Awards 2020 in diretta e che riporta la dicitura "Twitch Drops" tra i tag. Fatto ciò, dovrete attendere che sia per Fortnite Capitolo 2 che per Among Us i presentatori diano il via ad una finestra di tempo della durata di 30 minuti durante la quale vi basterà restare collegati 60 secondi per ottenere le ricompense. Ovviamente si tratta di due mini-eventi separati, ciascuno dedicato ad uno dei due giochi coinvolti.

Va precisato che nel caso di Fortnite riceverete una copertura per armi e veicoli il cui aspetto è ancora sconosciuto, invece non si hanno dettagli in merito alle ricompense che si potranno ottenere su Among Us. Il premio di Fortnite, inoltre, dovrebbe essere subito aggiunto al vostro armadietto e quello di Among Us dovrebbe arrivare entro il prossimo 15 dicembre 2020.

Vi ricordiamo che potrete seguire i The Game Awards 2020 anche in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, sul quale commenteremo l'intero evento in italiano. Non dimenticate inoltre che saremo in diretta tutto il pomeriggio su Twitch con una serie di ospiti speciali che ci accompagneranno fino all'inizio dell'evento, previsto per le ore 00:30 italiane di domani, venerdì 11 dicembre 2020.