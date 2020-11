The Game Awards 2020: ecco data e ora dell'evento di annuncio per i giochi in nomination

Il giornalista e presentatore Geoff Keighley conferma di aver organizzato un evento in streaming per annunciare i giochi e le personalità del settore in nomination per i The Game Awards 2020 di fine anno.

L'appuntamento digitale pensato da Keighley darà quindi modo agli appassionati di scoprire quali titoli e personaggi dell'industria videoludica entreranno in lizza per la vittoria dei premi nelle rispettive categorie dei TGA 2020.

L'evento si terrà alle ore 18:00 italiane di mercoledì 18 novembre, verrà trasmesso sul sito ufficiale dei The Game Awards, su Twitch e su YouTube e, come per la cerimonia ufficiale, potrà essere ammirato in diretta da tutti coloro che vorranno assistere allo show digitale. Nel messaggio che accompagna l'annuncio dell'evento di annuncio per le nomination ai TGA 2020, Keighley non cita ulteriori sorprese rappresentate, ad esempio, da World Premiere di giochi non ancora annunciati o di video gameplay di titoli già noti.

Tra i protagonisti della kermesse videoludica che si terrà il 10 dicembre non ci sarà Cyberpunk 2077, in conseguenza dell'ultimo, sorprendente rinvio del kolossal sci-fi di CD Projekt che lo ha portato, ironia della sorte, ad essere destinato a compere mediaticamente proprio con i The Game Awards 2020 in ragione della nuova data d'uscita, fissata dagli autori polacchi per il 10 dicembre.