The Game Awards 2020: Evil West e Shady Part of Me tra gli annunci?

È ormai imminente l'appuntamento con lo show annuale condotto da Geoff Keighley e dono dunque ufficialmente aperte le scommesse su ciò che i giocatori possono aspettarsi dai The Game Awards 2020.

Tra le novità che giungono in occasione della vigilia dell'appuntamento, troviamo alcuni interessanti aggiornamenti da parte del team di Focus Home Interactive. Quest'ultimo conferma infatti che sarà presente all'evento con più produzioni, tra le quali farà ritorno anche l'avventura videoludica next gen dedicata a Robin Hood. Dopo aver pubblicato un nuovo video di Hood: Outlaws & Legends, apprendiamo che saranno condivisi importanti aggiornamenti sul gioco durante la cerimonia dei The Game Awards. Non si tratta tuttavia dell'unica novità in programma per l'evento!

Focus Home Interactive ha infatti aggiunto di avere in serbo anche la presentazione di due giochi completamente inediti. Uno di questi potrebbe essere il prossimo titoli di Flying Wild Hog, o almeno è quello che suggerisce un recente cinguettio della software house. L'identità dei due progetti potrebbe ad ogni modo essere stata scoperta in anticipo in seguito ad alcune "indagini" condotte dalla community videoludica. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, sui social network hanno fatto la propria comparsa pagine che sembrano essere collegate proprio a Focus Home Interactive e che coinvolgono i seguenti titoli: Evil West e Shady Part of Me. Che si tratti proprio degli annunci in cantiere? Per scoprirlo non resta che attendere la notte tra 10 e 11 dicembre!