The Game Awards 2020, da Final Fantasy 7 Remake a Hellblade 2: il trailer dell'evento!

È ormai avviato il conto alla rovescia che ci separa dalla messa in onda della cerimonia dei The Game Awards 2020, per una lunga notte all'insegna dell'intrattenimento videoludico.

Per celebrare l'approssimarsi dell'evento e dare scatenare l'entusiasmo degli appassionati, l'organizzatore e conduttore della serata ha pubblicato l'ormai tradizionale trailer dedicato, assemblato ed editato in prima persona da Geoff Keighley. Il giornalista canadese ha accompagnato al filmato, che potete visionare direttamente in calce a questa news, un breve messaggio: "So che è stato un anno folle e difficile per tutti noi. Ma questo è il nostro dicembre. Giovedì potremo riunirci virtualmente per celebrare ciò che i videogiochi significano per noi. Ecco l'Hype trailer dei The Game Awards che ho realizzato personalmente". Keighley indirizza inoltre un ringraziamento speciale ai Linkin Park, il cui brano "My December" è la colonna sonora del filmato.

Nel video, sono presenti sequenze tratte dai titoli candidati nelle diverse categorie dei The Game Awards, con The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake o Hades. Non mancano poi fugaci sguardi a produzioni attese, come Senua's Saga: Hellblade 2, Hogwarts Legacy o Resident Evil Village: segnaliamo tuttavia che la presenza dei giochi nel trailer celebrativo non implica automaticamente una loro apparizione durante lo show. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per la nottata tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. La trasmissione condotta da Geoff Keighley prenderà il via alle ore 01:00 della notte, secondo il fuso orario italiano: la Redazione seguirà ovviamente la diretta dell'evento, con una ricca maratona The Game Awards sul Canale Twitch di Everyeye!