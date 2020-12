The Game Awards 2020: anche Gal Gadot e Brie Larson tra i presentatori

Manca ormai meno di una settimana ai The Game Awards 2020, ovvero l'evento durante il quale verranno premiati numerosi prodotti e si potrà assistere ad alcuni importanti annunci. Dopo aver confermato che Tom Holland sarà tra i presentatori dell'evento, l'account dei TGA 2020 conferma anche altre due presenze.

Tra i presentatori dell'evento troveremo infatti anche due attrici molto amate dal pubblico grazie alle loro interpretazioni di due supereroine dei cinecomic: Gal Gadot, conosciuta per il suo ruolo di Wonder Woman nelle pellicole DC Comics, e Brie Larson, nota a tutti per aver vestito i panni di Captain Marvel. Ovviamente questi personaggi avranno solo un ruolo minore nel corso dell'evento e forse si limiteranno all'assegnazione di qualche premio, dal momento che il vero e proprio presentatore dello show sarà come al solito il buon Geoff Keighley.

Prima di lasciarvi ai tweet ufficiali che svelano l'identità dei presentatori, vi ricordiamo che in occasione dei The Game Awards 2020 si terrà sul canale Twitch di Everyeye una lunga diretta di 15 ore durante la quale parleremo di videogiochi in compagnia di ospiti come Sabaku, Falconero, Ualone, PlayerInside, MikeShowSha e Dario Moccia. L'appuntamento è fissato quindi alle ore 12:00 di giovedì 10 dicembre 2020.