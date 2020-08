The Game Awards 2020: Geoff Keighley conferma l'evento digitale

A poche ore dall'annuncio del possibile ritorno dei The Game Awards nel 2020, ecco che l'ormai celebre organizzatore dell'evento, Geoff Keiglhey, ha confermato che la cerimonia di premiazione dei titoli più importanti dell'anno farà il proprio ritorno.

In un'intervista ai microfoni di IGN USA, Keighley ha confermato che, proprio come la GamesCom, l'evento si terrà in forma digitale.

Ecco le parole del giornalista:

"Abbiamo in programma qualcosa di molto interessante per lo show di quest'anno. Confermo che ci sarà, nonostante siano in molti a chiederci se verrà posticipato o meno. A differenza di quanto visto con gli Oscar, noi non sposteremo i The Game Awards e pubblicheremo nuovi dettagli sull'evento nel corso delle prossime settimane. Probabilmente si tratterà del nostro show più importante di sempre."

"Ovviamente non ci saranno 10.000 persone nella stessa stanza. Vedrete come abbiamo intenzione di gestire l'evento alla GamesCom. Non ci sarò solo io ad annunciare i vincitori e lo show sarà dal vivo con alcuni segmenti registrati. Stiamo attualmente lavorando ad alcune modalità attraverso le quali presentare in diretta senza la possibilità che le persone possano acquistare un biglietto per assistere allo spettacolo."

Insomma, tutti i timori del pubblico sono stati spazzati via da Keighley, il quale è probabilmente intenzionato a portare avanti la tradizione dei The Game Awards forte dei possibili annunci a tema next-gen che potrebbero arrivare nel corso dello show.

A proposito di eventi digitali, vi ricordiamo che l'Opening Night Live della GamesCom 2020 si terrà il prossimo giovedì 28 agosto 2020 dalle ore 19:30 e potrete seguirla sul canale Twitch di Everyeye, dove terremo una piccola maratona.