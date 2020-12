The Game Awards: Ghost of Tsushima è in testa nella categoria Player's Voice, al momento

Oltre ai premi stabiliti dalla giuria di esperti internazionali, ai Game Awards del prossimo 10 dicembre verrà assegnata anche la statuetta Player's Voice al gioco più votato dalla comunità di videogiocatori.

Il processo di votazione è cominciato nella giornata di ieri, e prima di giungere a compimento dovrà passare attraverso tre distinte fasi. La prima, attualmente in corso, vede la partecipazione di ben trenta fra i migliori giochi usciti nel 2020, e si concluderà domani 4 dicembre. La faccenda è resa ancor più intrigante dal fatto che l'andamento delle votazioni è pubblico e può essere analizzato in qualsiasi momento: ebbene, nel momento in cui vi scriviamo, il titolo più votato in assoluto dai videogiocatori risulta essere Ghost of Tsushima!

L'esclusiva PlayStation targata Sucker Punch, capace di vendere al lancio ben 5 milioni di copie, è attualmente il gioco preferito dalla comunità con l'8% delle preferenze. Ghost of Tsushima sta tenendo dietro opere del calibro di Hades, Marvel's Spider-Man Miles Morales e The Last of Us Part 2, che hanno racimolato il 6% delle preferenze a testa. Seguono poi DOOM Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Among Us, Animal Crossing: New Horizons, Ori and the Will of the Wisps e Demon's Souls con il 5% ciascuno.

Sarà interessante scoprire chi la spunterà alla fine. Alla seconda fase, che si terrà dal 4 al 6 dicembre, potranno partecipare i dieci giochi più votati tra quelli della selezione iniziale composta da trenta titoli. Alla terza e ultima votazione accederanno invece i cinque giochi più votati, dai quali la spunterà uno solo. Voi avete già votato? Se non lo avete ancora fatto, potete rimediare dirigendovi sul sito ufficiale dei Game Awards 2020.