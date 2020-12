The Game Awards 2020: giochi, rumor e novità, cosa aspettarsi dallo show di Geoff Keighley

Venerdì 11 dicembre alle 00:30 (notte tra giovedì e venerdì) prenderà il via la grande notte dei The Game Awards 2020 con un pre show della durata di trenta minuti che precederà l'inizio dell'evento vero e proprio che ci accompagnerà fino all'alba. Cosa possiamo aspettarci dall'ultimo show videoludico del 2020?

Il pre show dei TGA 2020 sarà teatro di cinque World Premiere, a proposito di queste ultime Geoff Keighley fa sapere che durante l'evento verranno mostrati "nuovi fantastici giochi next-gen", il giornalista e conduttore canadese non ha però voluto rivelare di più. Tra i protagonisti confermati troviamo Dragon Age 4 con un nuovo trailer e Fall Guys, con Mediatonic che svelerà la nuova Stagione 3. Anche Tom Holland sarà presente allo show, che sia questa l'occasione giusta per mostrare il primo trailer del film di Uncharted, in arrivo nel 2021?

Tanti i rumor, alcune voci vorrebbero gli annunci di Metal Gear Solid Remake da parte di Bluepoint Games e del nuovo gioco di The Initiative ai TGA mentre non ci sarà Halo Infinite per Xbox Series X/S. The Wolf Among Us 2 dovrebbe essere della partita e secondo vari insider assisteremo anche al ritorno di Elden Ring ai The Game Awards 2020. Il consiglio, in ogni caso, è quello di tenere basse le attese per evitare che il treno dell'hype inizi a correre troppo... e voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Vi ricordiamo che seguiremo i The Game Awards con una lunghissima maratona su Twitch che inizierà alle 12:00 di giovedì 10 dicembre e proseguirà fino alle prime luci dell'alba di venerdì 11, vietatissimo mancare!