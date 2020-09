The Game Awards 2020: Keighley fissa la data dell'evento con tante World Premiere

Dalle pagine dei suoi profili social ufficiali, il giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley ha finalmente annunciato la data dei The Game Awards 2020, la prossima edizione dell'ormai celebre evento che, come ogni anno, fa da sfondo a tanti annunci tra gameplay e World Premiere.

In ragione delle note problematiche legate all'emergenza Coronavirus e all'impossibilità di mantenere la formula adottata negli anni passati (con la partecipazione di un pubblico numeroso), il prossimo appuntamento mediatico previsto da Keighley si terrà rigorosamente in digitale.

La kermesse videoludica dei TGA 2020 dovrebbe perciò assumere una forma analoga al recente Opening Night Live 2020 con cui lo stesso Keighley ha tenuto a battesimo la Gamescom. Ai singoli sviluppatori e publisher verrà così garantito il medesimo spazio comunicativo per illustrare i loro nuovi progetti con filmati di approfondimento su giochi già annunciati, commenti degli sviluppatori e le immancabili World Premiere. E questo, senza citare le sorprese previste nel corso della cerimonia di premiazione dei singoli titoli e studi in nomination per conquistare le statuette dei TGA.

Senza indugiare oltre, informiamo chi ci segue che i The Game Awards 2020 si terranno ufficialmente il 10 dicembre e saranno trasmessi in streaming in tutto il mondo dalla triplice sede dell'evento, con palchi digitali allestiti a Los Angeles, Tokyo e Londra.