The Game Awards 2020, nottata di annunci: oltre una dozzina di World Premiere

Ormai quasi alla vigilia dell'edizione 2020 degli "Oscar dei Videogame", sono ufficialmente aperte le scommesse su quelli che potrebbero essere gli annunci deila notte dei The Game Awards.

Alcuni ospiti sono già stati ufficializzati, ad esempio Phil Spencer, mentre l'identità di molte delle software house che presenteranno i propri progetti sul palco è ancora avvolta nel mistero. Sembra tuttavia che la nottata si preannunci decisamente ricca, con Geoff Keighley che promette moltissimi contenuti, tra i quali parecchi inediti. In un appuntamento AMA (Ask Me Anything) condotto di recente su Reddit, il giornalista canadese ha infatti anticipato che lo show ospiterà "più di una dozzina di giochi che saranno annunciati o presentati per la prima volta". Il numero complessivo, ha proseguito, dovrebbe attestarsi sui 12 o 15.



Tra i protagonisti dei The Game Awards 2020 dovrebbe inoltre trovare spazio una buona varietà, con sia grandi giochi tripla A sia "titoli più piccoli". Sembra inoltre che il team organizzativo stia riuscendo a conservare il segreto in merito al palinsesto, con Geoff Keighley che assicura che sino ad ora nessun contenuto dell'evento è stato oggetto di leak. Infine, alcune indicazioni in merito alla durata dello show, che dovrebbe attestarsi sulle due ore e mezza circa. A queste va aggiunta la fase introduttiva, con annunci del pre-show dei The Game Awards 2020.