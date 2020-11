The Game Awards 2020: nuove categorie per l'esport

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2020 si avvicina. Quest'anno l'esport e i creatori di contenuti sono presenti su più categorie rispetto allo scorso anno.

I The Game Awards del 2019 avevano solo sei categorie. Quest'anno invece saranno otto; l'appuntamento si preannuncia quindi bello ricco ed è la dimostrazione della crescente influenza che gli eSport stanno avendo sui giochi nel loro insieme.

Geoff Keighley e il team di The Game Awards hanno pubblicato l'elenco completo delle categorie e dei candidati sull'account Twitter.

Le categorie includono il Miglior creatore di contenuti, Miglior atleta esport, Miglior coach esport, Miglior evento esport, Miglior gioco esport, Miglior host esport e Miglior team. I creatori di contenuti che sono stati nominati tutti sono stati scelti per il loro impatto positivo sulle loro community.

I candidati includono Alanah Pearce (recentemente assunta dai Santa Monica Studios come Writer), Jay Ann Lopez, Nickmercs, TimTheTatman e Valkyrae.

I migliori atleti esport includono Ian "Crimsix" Porter per Call of Duty, Heo "Showmaker" Su per League of Legends, Kim "Canyon" Geon-Bu per League of Legends, Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro per Call of Duty e Matthieu "Zywoo" Herbaut per CS: GO.

Nella categoria Best Esport Game, i Game Awards hanno esaminato i giochi che hanno offerto la migliore esperienza di eSport ai giocatori. I candidati per questa categoria includono Fortnite, Valorant e Call of Duty: Modern Warfare.

Le votazioni continueranno fino al 9 dicembre alle 18:00, quando i voti verranno conteggiati e inviati a una giuria per determinare i vincitori. Il voto della giuria ha il peso maggiore (il 90%) mentre il voto dei fan pesa solo per il 10%. Determinare il vincitore in questo modo aiuta a evitare che i risultati della votazione vengano manipolati o sbilanciati con continue votazioni solo da fan hardcore.

I The Game Awards, quest'anno, a causa della situazione sanitaria globale verranno trasmessi il 10 dicembre in tre palcoscenici distinti: Londra, Los Angeles e Tokyo. Gli spettatori possono sintonizzarsi su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e su tutte le altre piattaforme.

Il sito ufficiale riporta tutte li informazioni di cui avete bisogno per poter godervi lo spettacolo.