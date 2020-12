The Game Awards 2020: anche PlayStation invita a seguire lo show

Mancano poche ore alla celebrazione della notte degli Oscar del mondo dei videogiochi e i principali attori dell'industria si preparano a celebrare l'anno videoludico appena trascorso.

L'appuntamento, del resto, si preannuncia ricco di ospiti e annunci, con lo storico organizzatore e conduttore Geoff Keighley che ha garantito la presenza di almeno una dozzina di World Premiere ai The Game Awards 2020. Oltre ad offrire uno sguardo sul prossimo futuro dell'intrattenimento interattivo, lo show si occuperà di celebrare anche le migliori produzioni esordite negli ultimi mesi, con l'assegnazione dei Game Awards nelle molteplici categorie disponibili.

In questo clima di attesa e di crescente aspettativa, anche il team di PlayStation invita il pubblico a prepararsi a seguire l'appuntamento. Dalle pagine dell'account Twitter del colosso nipponico, si rammenta che lo spettacolo prenderà il via alle ore 01:00 della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. La diretta sarà anticipata da uno pre-show in programma per le ore 00:30, durante il quale saranno condivisi ulteriori annunci. Le produzioni Sony candidate ai Game Awards sono molteplici, con The Last of Us Parte 2 che ha conquistato molteplici nomination. Tra le aspettative del pubblico non mancano però anche possibili annunci, legati magari alle date di lancio di titoli esclusivi quali Ratchet & Clank: Rift Apart.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Everyeye seguirà in diretta Twitch i The Game Awards 2020 con una ricchissima maratona che prenderà il via dalle 12:00 di giovedì 10 dicembre!