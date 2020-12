The Game Awards 2020: record di visualizzazioni per lo show, Geoff Keighley esulta

The Game Awards 2020 ha visto un colossale incremento delle visualizzazione rispetto all'edizione dello scorso anno. Lo show ideato e diretto da Geoff Keighley è infatti cresciuto dell'84% raggiungendo oltre 83 milioni di spettatori diffusi.

Al culmine dell'evento gli spettatori sintonizzati in diretta erano ben 8.3 milioni in tutto il mondo (nel 2019 il picco segnava 7.5 milioni) grazie anche alla trasmissione simultanea su 40 reti diverse. Solo su Twitch gli spettatori sono stati 2.63 milioni, più del doppio rispetto allo scorso anno. Anche YouTube ha raddoppiato la propria audience con un aumento dell'84% su base annua rispetto alla scorsa edizione.

In totale 9.000 content creator di tutto il mondo hanno trasmetto in co-streaming lo show con un aumento del 91% su base annua rispetto all'anno precedente. Le ore di live guardate su Twitch, YouTube e Facebook Gaming sono invece cresciute del 129%, con un picco particolarmente alto in Cina. Sulle piattaforme social invece il volume di conversazioni sui TGA ha visto una crescita del 31% con un aumento del 65% di "creatori unici". Persino i voti degli utenti è aumentato sfiorando quota 18.3 milioni di preferenze.

Geoff Keighley ha commentato i dati: "In questi anni impegnativi l'industria dei videogiochi ha continuato a lavorare per i fan. Siamo molto onorati di vedere che l'entusiasmo si traduce in questi risultati da record, con significativi miglioramenti degli spettatori totali, tempo di visualizzazione e coinvolgimento dei social di tutto il mondo".

Insomma, i The Game Awards 2020 sono stati un successo e indicano una crescita generale anche per tutta l'industria videoludica. Di seguito potete trovare la lista di tutti i vincitori della serata.