The Game Awards 2020, tra rumor e conferme: da Dragon Age 4 a Metal Gear Solid Remake

Geoff Keighley è pronto ad indossare l'abito da sera per condurre l'ultimo grande appuntamento mediatico di questo anno videoludico: i The Game Awards 2020!

Per preparare il pubblico alla serata, il giornalista canadese ha di recente pubblicato un ricco trailer dei TGA 2020, volto ad accendere l'entusiasmo della platea videoludica. Con l'appuntamento ormai prossimo, passiamo in rassegna quelli che saranno gli ospiti - confermati e non - dell'attesa nottata.



Tra i protagonisti ufficiali dell'evento, figurano gli sviluppatori di MediaTonic, pronti a presentare la Stagione 3 di Fall Guys: Ultimate Knockout, il coloratissimo party game che ha conquistato l'utenza Sony e PC. Confermata inoltre la presenza di Dragon Age 4 ai The Game Awards 2020, con gli appassionati della saga che sperano in consistenti aggiornamenti sullo stato dei lavori. Anche Microsoft ha risposto all'appello di Keighley, ma non è certo quali saranno gli annunci portati sul palco dell'evento: tra le possibilità figurano novità per il catalogo Xbox Game Pass. Sul fronte non strettamente videoludico ricordiamo inoltre la presenza allo show di Tom Holland, che potrebbe implicare la trasmissione del primo trailer del film di Uncharted.



Passando invece al fronte dei rumor, impossibile non citare il persistere di voci di corridoio legate ad un Metal Gear Solid Remake, spesso diffusesi insieme a riferimenti ad un nuovo capitolo della serie di Silent Hill. Tra i candidati che potrebbero palesarsi ai The Game Awards 2020, non mancano poi aggiornamenti sullo stato dei lavori su Elden Ring, attesa nuova produzione From Software. Il pubblico attende inoltre con curiosità l'annuncio della data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, il cui lancio resta in programma per un periodo "prossimo alla finestra di lancio di PS5". Quali sono le vostre speranze e aspettative per l'appuntamento condotto da Geoff Keighley?



In chiusura, vi ricordiamo che Everyeye seguirà i The Game Awards in diretta, con una ricca maratona in programma sul Canale Twitch di Everyeye: iscrivendovi a quest'ultimo (è sufficiente cliccare l'apposita icona viola a forma di cuore) avrete la possibilità di interagire con la Redazione e di ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.